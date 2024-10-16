مصرع 4 أشخاص جراء غرق قارب مهاجرين غير شرعيين قبالة اليونان

ووفقا لوكالة الأنباء اليونانية "آنا"، ذكر خفر السواحل في بيان، أن قواته تمكنت من إنقاذ 27 شخصا آخرين كانوا على متن القارب، وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي مفقودين.
وتكثر في المياه اليونانية حوادث غرق مراكب المهاجرين غير الشرعيين الساعين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.
وفي أيلول الماضي، توفي ثلاثة أشخاص غرقا قبالة جزيرة "ساموس" اليونانية.
-
أخبار متعلقة
-
تسجيل أول إصابة بوباء الكوليرا في لبنان
-
لبنان: استشهاد رئيس بلدية "النبطية" و 4 من المجلس البلدي
-
هل سيلتزم ترامب بانتقال سلمي للسلطة حال خسارته؟
-
غارات إسرائيلية على بلدات جنوبية وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت
-
إسرائيل تعلن اعتقال شخص جندته إيران لاغتيال عالم إسرائيلي
-
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب تركيا
-
إسرائيل تسابق الوقت لتحديث تقنياتها من أجل مواجهة مسيرات حزب الله
-
الأغذية العالمي: الجفاف في جنوب أفريقيا يهدد بكارثة إنسانية