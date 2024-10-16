مصرع 4 أشخاص جراء غرق قارب مهاجرين غير شرعيين قبالة اليونان

الوكيل الإخباري- لقي أربعة أشخاص (امرأتان وطفلان) مصرعهم، الليلة الماضية، جراء غرق قارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة جزيرة "كوس" اليونانية في بحر إيجة.

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ووفقا لوكالة الأنباء اليونانية "آنا"، ذكر خفر السواحل في بيان، أن قواته تمكنت من إنقاذ 27 شخصا آخرين كانوا على متن القارب، وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي مفقودين.



وتكثر في المياه اليونانية حوادث غرق مراكب المهاجرين غير الشرعيين الساعين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.