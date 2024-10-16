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مصرع 4 أشخاص جراء غرق قارب مهاجرين غير شرعيين قبالة اليونان

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 16-10-2024 10:56 ص

الوكيل الإخباري-    لقي أربعة أشخاص (امرأتان وطفلان) مصرعهم، الليلة الماضية، جراء غرق قارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة جزيرة "كوس" اليونانية في بحر إيجة.

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ووفقا لوكالة الأنباء اليونانية "آنا"، ذكر خفر السواحل في بيان، أن قواته تمكنت من إنقاذ 27 شخصا آخرين كانوا على متن القارب، وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي مفقودين.


وتكثر في المياه اليونانية حوادث غرق مراكب المهاجرين غير الشرعيين الساعين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.


وفي أيلول الماضي، توفي ثلاثة أشخاص غرقا قبالة جزيرة "ساموس" اليونانية.

 
gnews

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