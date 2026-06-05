مصرع 49 شخصا عطشا في صحراء النيجر بعد تعطل شاحنة كانت تقلهم

12:14 م

الوكيل الإخباري- قضى 49 شخصاً من النيجر عطشاً في المنطقة الصحراوية الحدودية بين الجزائر والنيجر ومالي، إثر تعطل الشاحنة التي كانت تقلهم، وفق ما أعلنت السلطات في محافظة أغاديس. اضافة اعلان





وأوضحت السلطات أن الضحايا لقوا حتفهم في منطقة نائية تبعد أكثر من 80 كيلومتراً غرب أساماكا، أثناء عودتهم من مالي بعد الاحتفال بعيد الأضحى.



وأضافت أن الركاب عجزوا عن إصلاح المركبة أو الحصول على المياه، ما أدى إلى محاصرتهم في ظروف قاسية ودرجات حرارة مرتفعة، قبل أن يفارقوا الحياة، مشيرة إلى أنهم دُفنوا في مقابر جماعية.



وبيّنت السلطات أن شخصين نجوا من الحادثة بعد أن قطعا أكثر من 50 كيلومتراً سيراً على الأقدام حتى وصلا إلى مصدر للمياه، ثم تابعا طريقهما إلى أساماكا وأبلغا الجهات المختصة.



كما عثرت السلطات لاحقاً على شاحنة أخرى متوقفة على بعد أكثر من 60 كيلومتراً من أساماكا، وعلى متنها أكثر من 60 شخصاً عالقين منذ ثلاثة أيام بسبب عطل في البطارية، حيث تم تقديم المساعدة لهم واستئناف رحلتهم.



وتشهد هذه المنطقة الصحراوية، التي تُعد أحد مسارات عبور المهاجرين الأفارقة نحو أوروبا، حوادث متكررة ناجمة عن الظروف المناخية القاسية والأعطال التي تتعرض لها المركبات في المناطق النائية.





