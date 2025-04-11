مصرع 6 أشخاص إثر تحطم مروحية في نيويورك

وقالت السلطات المحلية، أن المروحية كانت تقل طيارا وأفراد أسرة، بينهم ثلاثة أطفال، كانوا سائحين من إسبانيا.
وأعلنت السلطات العثور على المروحية، التي حددتها إدارة الطيران الفيدرالية، أنها من طراز Bell 206، وكانت مقلوبة في المياه عندما وصل رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث.
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