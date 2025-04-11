مصرع 6 أشخاص إثر تحطم مروحية في نيويورك

الوكيل الإخباري- لقي 6 أشخاص مصرعهم الليلة الماضية، إثر تحطم مروحية في نهر هدسون في مدينة نيويورك.

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وقالت السلطات المحلية، أن المروحية كانت تقل طيارا وأفراد أسرة، بينهم ثلاثة أطفال، كانوا سائحين من إسبانيا.