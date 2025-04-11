الجمعة 2025-04-11 11:02 ص
 

مصرع 6 أشخاص إثر تحطم مروحية في نيويورك

علم الولايات المتحدة الأميركية
الولايات المتحدة
 
الجمعة، 11-04-2025 08:36 ص

الوكيل الإخباري-   لقي 6 أشخاص مصرعهم الليلة الماضية، إثر تحطم مروحية في نهر هدسون في مدينة نيويورك.

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وقالت السلطات المحلية، أن المروحية كانت تقل طيارا وأفراد أسرة، بينهم ثلاثة أطفال، كانوا سائحين من إسبانيا.


وأعلنت السلطات العثور على المروحية، التي حددتها إدارة الطيران الفيدرالية، أنها من طراز Bell 206، وكانت مقلوبة في المياه عندما وصل رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث.

 
gnews

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