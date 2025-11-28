الجمعة 2025-11-28 11:59 م

مصرع 61 شخصا وفقدان آخرين من جراء إعصار ضرب سريلانكا

جانب من الفيضانات
الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات السيريلانكية، اليوم الجمعة، عن مصرع 61 شخصا وفقدان 25 آخرين من جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت البلاد نتيجة إعصار (ديتواه).

وقال مركز إدارة الكوارث الوطني إن نحو 20 ألف جندي إضافة إلى مروحيات وزوارق تابعة للبحرية ومركبات نقل مدرّعة أرسلت لإجلاء سكان القرى العالقين في المناطق النائية من الجزيرة، وفق ما نقلت وسائل إعلام سيريلانكية.


وأوضح المركز أن 26 من أصل 61 ضحية دُفنوا أحياء جرّاء انهيارات أرضية في مقاطعة بادولا وسط البلاد، فيما لا يزال 25 شخصا في عداد المفقودين حتى الجمعة، و14 آخرون يتلقّون العلاج في المستشفيات.


بترا

 
 


