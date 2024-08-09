مصرع 62 شخصا بتحطم طائرة ركاب في البرازيل

وكانت الطائرة متجهة من كاسكافيل في ولاية بارانا (جنوب) إلى مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو، وتحطمت في بلدة فينهيدو، بحسب صور نشرتها وسائل إعلام .
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