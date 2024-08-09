مصرع 62 شخصا بتحطم طائرة ركاب في البرازيل

10:20 م

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الوكيل الإخباري- لقي 62 شخصا مصرعهم اليوم الجمعة جراء تحطم طائرة ركاب كانت تقوم برحلة داخلية في البرازيل، حسبما أعلن جهاز الدفاع المدني في البرازيل وشركة فويباس للطيران المشغلة للطائرة.

وكانت الطائرة متجهة من كاسكافيل في ولاية بارانا (جنوب) إلى مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو، وتحطمت في بلدة فينهيدو، بحسب صور نشرتها وسائل إعلام .