مصرع 8 أشخاص جراء تحطم مروحية أندونيسية

مصرع 8 أشخاص جراء تحطم مروحية أندونيسية
ارشيفية
 
الجمعة، 17-04-2026 10:44 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت فرق الإنقاذ في إندونيسيا، مصرع ثمانية أشخاص كانوا على متن طائرة مروحية مفقودة. وقد عُثر على حطام الطائرة في مقاطعة كاليمانتان الغربية بإندونيسيا، وفق ما نقلت وكالة (شينخوا).

وفقدت المروحية المملوكة لشركة محلية الاتصال بمراقبي الحركة الجوية بعد خمس دقائق من إقلاعها في مقاطعة كاليمانتان الخميس، وكان على متنها ثمانية أشخاص، اثنان من طاقمها وستة ركاب.
وعثرت فرق الإنقاذ على الضحايا مساء الخميس في منطقة كثيفة الأشجار وذات انحدار شديد.

 
 


