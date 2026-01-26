مصرع 8 أشخاص على الأقل في حادث غرق عبارة في الفلبين

وكتبت أرسينا كاهينغ نانوه، رئيسة إحدى البلديات في مقاطعة باسيلان، في منشور على فيسبوك، إن العدد المؤكد للقتلى بلغ 8 جراء غرق العبارة "تريشا كيرستين 3" خلال إبحارها باتجاه جزيرة سولو.
وقالت رونالين بيريز، مسؤولة الاستجابة للطوارئ في باسيلان، إنه تم إنقاذ 138 شخصا على الأقل حتى الآن.
وأضافت "التحدي الحقيقي هنا هو في عدد المصابين الذين يصلون إلينا. نعاني حاليا من نقص في الكوادر الطبية"، مشيرة إلى أنه تم نقل 18 شخصا إلى أحد المستشفيات .
وتابعت "كانت العبارة تبحر من مدينة زامبوانغا إلى جزيرة جولو عندما وقع الحادث".
وأعلن خفر السواحل الفلبيني أنه ينسق لإمداد مركزه في جنوب مينداناو بالمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.
