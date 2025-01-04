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مصرع 8 وإصابة 15 في حريق بسوق شمال الصين

الحريق وقع في سوق الخضار بمدينة تشانغجياكو شمال الصين (مواقع التواصل)
الحريق وقع في سوق الخضار بمدينة تشانغجياكو شمال الصين (مواقع التواصل)
السبت، 04-01-2025 03:17 م
الوكيل الإخباري-   لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 15 آخرون جراء حريق اندلع في سوق للخضار بشمال الصين، بحسب ما أفادت به السلطات الصينية السبت.اضافة اعلان


وأوضحت قناة التلفزيون الصيني المركزي الرسمي "سي سي تي في" أن الحريق وقع في مدينة تشانغجياكو، وأن المصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج ولا خطر حاليا على حياتهم.

وأضاف التلفزيون الصيني أن السلطات تحقق في سبب الحريق الذي اندلع قرابة الساعة 8:40 صباح السبت(00:40 توقيت غرينتش) وتسنى إخماده بعد ساعة واحدة من اندلاعه.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام أخرى على منصة ويبو الصينية سحبا ضخمة من الدخان الأسود وألسنة لهب كبيرة فوق السوق في منطقة تشياوكسي بمدينة تشانغجياكو.

وذكر موقع بيانات الشركات "تشيتشاتشا" أن السوق التي اندلع فيها الحريق وقالت بعض وسائل الإعلام إنها سوق ليجوانغ للخضروات افتتحت في 2011 وتبيع سلعا تتنوع من الفاكهة والمأكولات البحرية إلى الإلكترونيات.

وغالبا ما تشهد الصين حرائق مميتة تعود لأسباب شتى، منها التساهل في إجراءات البناء والسلامة.

وفي يوليو/تموز الماضي، قتل 16 شخصا على الأقل جراء حريق في مركز تجاري في مدينة تسيغونغ بجنوب غرب البلاد.

الجزيرة
 
gnews

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