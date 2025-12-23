الثلاثاء 2025-12-23 02:13 ص

مصر.. أول تعليق للحكومة على أنباء النقص الحاد لأدوية الإنفلونزا بالبلاد

ا
أرشيفية
الثلاثاء، 23-12-2025 12:47 ص

الوكيل الإخباري- رد مجلس الوزراء المصري على ما أثير على منصات التواصل الاجتماعي حول وجود نقص شديد في أدوية الإنفلونزا والفيتامينات في ظل موجة البرد القارس ومع انتشار نزلات الإنفلونزا الموسمية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني عدم صحة هذه الشائعات تماما، مشددا على أن الحكومة تتابع سوق الدواء "لحظة بلحظة".

اضافة اعلان


وأوضح أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه شخصيا خلال اجتماعاته الأخيرة بتوفير كل التمويلات اللازمة لضمان عدم حدوث أي فجوة في التوافر، بالتنسيق الدائم مع وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية.


وأبرز الحمصاني قوة الإنتاج المحلي، قائلا: "مصر تنتج نحو 90% من احتياجاتها الدوائية داخليا، وهذا يمنحنا قدرة هائلة على مواجهة أي طلب إضافي، خاصة في مواسم البرد".


وأضاف أن هيئة الدواء تؤكد توافر جميع الأصناف، مع بدائل متعددة جاهزة، وأن أي نقص جزئي في صنف معين يُعالج فوراً.


ويعكس هذا الرد الحكومي السريع حرص الدولة على مواجهة الشائعات التي قد تؤدي إلى هلع شرائي غير مبرر، خاصة في قطاع حيوي مثل الدواء، حيث دعا المتحدث المصريين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط، مشيراً إلى أن الخط الساخن 15301 متاح لأي شكوى فورية.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

البنتاغون: الصين تُسرّع تحديث ترسانتها النووية بوتيرة غير مسبوقة

عربي ودولي البنتاغون: الصين تُسرّع تحديث ترسانتها النووية بوتيرة غير مسبوقة

ب

عربي ودولي فرنسا.. هجوم سيبراني يشل البريد

ا

عربي ودولي مصر.. أول تعليق للحكومة على أنباء النقص الحاد لأدوية الإنفلونزا بالبلاد

محاضرة في الجامعة الأردنية حول الأمن الوطني في ظل التحديات المعاصرة

أخبار محلية محاضرة في الجامعة الأردنية حول الأمن الوطني في ظل التحديات المعاصرة

ل

طب وصحة عوامل اجتماعية تسرع شيخوخة القلب وترفع خطر الوفاة

الأرصاد: انخفاض طفيف على درجات الحرارة الثلاثاء وتحذير من الضباب ليلًا

الطقس الأرصاد: انخفاض طفيف على درجات الحرارة الثلاثاء وتحذير من الضباب ليلًا

ل

عربي ودولي "رويترز": الولايات المتحدة تجري رحلات استطلاع فوق نيجيريا

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية



 






الأكثر مشاهدة