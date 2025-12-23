مصر.. أول تعليق للحكومة على أنباء النقص الحاد لأدوية الإنفلونزا بالبلاد

الوكيل الإخباري- رد مجلس الوزراء المصري على ما أثير على منصات التواصل الاجتماعي حول وجود نقص شديد في أدوية الإنفلونزا والفيتامينات في ظل موجة البرد القارس ومع انتشار نزلات الإنفلونزا الموسمية.



وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني عدم صحة هذه الشائعات تماما، مشددا على أن الحكومة تتابع سوق الدواء "لحظة بلحظة".

وأوضح أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه شخصيا خلال اجتماعاته الأخيرة بتوفير كل التمويلات اللازمة لضمان عدم حدوث أي فجوة في التوافر، بالتنسيق الدائم مع وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية.



وأبرز الحمصاني قوة الإنتاج المحلي، قائلا: "مصر تنتج نحو 90% من احتياجاتها الدوائية داخليا، وهذا يمنحنا قدرة هائلة على مواجهة أي طلب إضافي، خاصة في مواسم البرد".



وأضاف أن هيئة الدواء تؤكد توافر جميع الأصناف، مع بدائل متعددة جاهزة، وأن أي نقص جزئي في صنف معين يُعالج فوراً.



ويعكس هذا الرد الحكومي السريع حرص الدولة على مواجهة الشائعات التي قد تؤدي إلى هلع شرائي غير مبرر، خاصة في قطاع حيوي مثل الدواء، حيث دعا المتحدث المصريين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط، مشيراً إلى أن الخط الساخن 15301 متاح لأي شكوى فورية.