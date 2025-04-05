مصر.. إحصائية سكانية تكشف عن زيادة كبيرة في 5 أشهر

الوكيل الإخباري- كشفت أحدث إحصائية لعدد السكان في مصر، عن زيادة 500 ألف نسمة خلال 5 أشهر تقريبا.



وتشير بيانات الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى وصول عدد سكان مصر داخل البلاد إلى 107 ملايين و500 ألف نسمة، بزيادة نصف مليون شخص خلال 154 يوما.



وسجل عدد سكان مصر 107 ملايين نسمة بالداخل في شهر نوفمبر الماضي، وتشير البيانات إلى تراجع معدل الزيادة السكانية، حيث سجلت ربع مليون نسمة في 72 يوما بحلول 13 يناير الماضي، ثم سجلت الربع مليون الثاني في 82 يوما.

اضافة اعلان



وجاءت العاصمة القاهرة في صدارة المحافظات من حيث عدد السكان، وبلغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية بـ9.7 مليون نسمة، ثم الشرقية 8.1 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.2 مليون نسمة، ثم البحيرة 7 ملايين نسمة.



وفي شهر يناير الماضي، أعلن وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، "نجاح جهود الوزارة والجهود الوطنية في تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني"، مشيدا بنجاح الاستراتيجيات الحكومية والمبادرات الصحية التي قامت بها وزارة الصحة والسكان في تحقيق تحول إيجابي ملموس على أرض الواقع.



وقال الوزير إن أعداد المواليد لم يتجاوز حاجز الـ2 مليون مولود سنويا لأول مرة منذ عام 2007، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن أعداد المواليد خلال عام 2024 انخفضت إلى 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ2.045 مليون مولود في 2023 بمعدل انخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8%.



وذكر الوزير أن هذا أقل معدل إنجاب منذ عام 2007، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي عام 2024 إلى 2.41 مولود لكل سيدة، مقارنة بـ2.54 مولود في 2023، ما يعكس "تحولا مجتمعيا نحو التخطيط الأسري الواعي"، وفق قوله.



ونوه كذلك بأن سياسات الوزارة ساهمت في انخفاض معدل الوفيات من 6 حالات وفاة لكل ألف نسمة عام 2014 إلى 5.7 حالة وفاة لكل ألف نسمة عام 2024.