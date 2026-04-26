مصر: إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم الساعة 11 مساء

مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك
الوكيل الإخباري-   رفعت مصر إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة التي فرضتها الشهر الماضي لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران، وأعلنت الأحد إيقاف العمل بقرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة مساء بتوقيت جرينتش).

وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان له أن "اللجنة المركزية لإدارة الأزمات وافقت خلال اجتماعها اليوم على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم فى تمام الساعة 11مساء، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقا".

 
 


