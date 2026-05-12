مصر .. الأمن يحسم الجدل حول مراقبة المكالمات

الوكيل الإخباري- رد مصدر أمني مصري رفيع المستوى على أنباء نية وزارة الداخلية تطبيق نظام اتصالات جديد يتيح مراقبة المكالمات الهاتفية والمحادثات عبر مختلف التطبيقات.





وشدد المصدر في تصريحاته على أن المنشور المتداول "عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلًا"، مشيراً إلى أن هذا الادعاء ليس بجديد، بل هو منشور قديم ومكرر سبق وأن تم تداوله في عدة دول عربية على مدار السنوات الماضية.



وأوضح المصدر الأمني أن الأجهزة الأمنية في عدد من الدول التي ظهر فيها هذا المنشور سابقاً قد قامت بنفي تلك الادعاءات في حينه، مؤكداً أن إعادة بث هذه الشائعات في الوقت الحالي تهدف إلى إثارة البلبلة.



كما أضاف أن السلطات المختصة بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب وملاحقة مروجي تلك المزاعم لتقديمهم إلى العدالة.







