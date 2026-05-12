الثلاثاء 2026-05-12 04:35 م

مصر .. الأمن يحسم الجدل حول مراقبة المكالمات

مصر .. الأمن يحسم الجدل حول مراقبة المكالمات
مصر .. الأمن يحسم الجدل حول مراقبة المكالمات
 
الثلاثاء، 12-05-2026 03:43 م
الوكيل الإخباري-   رد مصدر أمني مصري رفيع المستوى على أنباء نية وزارة الداخلية تطبيق نظام اتصالات جديد يتيح مراقبة المكالمات الهاتفية والمحادثات عبر مختلف التطبيقات.اضافة اعلان


وشدد المصدر في تصريحاته على أن المنشور المتداول "عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلًا"، مشيراً إلى أن هذا الادعاء ليس بجديد، بل هو منشور قديم ومكرر سبق وأن تم تداوله في عدة دول عربية على مدار السنوات الماضية.

وأوضح المصدر الأمني أن الأجهزة الأمنية في عدد من الدول التي ظهر فيها هذا المنشور سابقاً قد قامت بنفي تلك الادعاءات في حينه، مؤكداً أن إعادة بث هذه الشائعات في الوقت الحالي تهدف إلى إثارة البلبلة.

كما أضاف أن السلطات المختصة بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب وملاحقة مروجي تلك المزاعم لتقديمهم إلى العدالة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية وزير الداخلية: استقرار الأردن وأمنه يمثلان أولوية قصوى

"أوقاف الطفيلة" تنظم محاضرات حول مناسك الحج

أخبار محلية "أوقاف الطفيلة" تنظم محاضرات حول مناسك الحج

ل

شؤون برلمانية "قانونية الأعيان" تعيد قراءة الأثر التشريعي لقانون المخدرات

مصر .. الأمن يحسم الجدل حول مراقبة المكالمات

عربي ودولي مصر .. الأمن يحسم الجدل حول مراقبة المكالمات

التربية: صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي لمدارس السوريين خلال يومين

خاص بالوكيل التربية: صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي لمدارس السوريين خلال يومين

ل

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ب

أخبار محلية تفعيل إدخال خيارات طلبة الصف التاسع لتوزيعهم على المسارات التعليمية

الكرملين يعلن استئناف الهجمات على أوكرانيا بعد انتهاء هدنة الأيام الثلاثة

عربي ودولي الكرملين يعلن استئناف الهجمات على أوكرانيا بعد انتهاء هدنة الأيام الثلاثة



 
 






الأكثر مشاهدة

 