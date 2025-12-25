مصر .. السلطات تتحرك بعد رصد واقعة احتيال كبرى تخص المتحف الكبير

وأكدت الوزارة أن موقع (Visit-GEM.com) هو المنصة الرسمية والوحيدة المعتمدة لشراء تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير، وذلك بعدما قررت الوزارة في وقت سابق إغلاق منافذ بيع التذاكر عند دخول المتحف، وإتاحتها إلكترونيًا فقط.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إدارة المتحف المصري الكبير اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الموقع المزور فور رصده، وأخطرت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات المعنية؛ ما أسفر عن إغلاقه.
وأوضح وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، أنه في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم حاليًا، تبرز أهمية تحري الدقة من مستخدمي شبكة الإنترنت عند تصفح المواقع الإلكترونية، والتأكد من كونها مواقع رسمية ومعتمدة قبل التعامل معها أو إجراء أي عمليات حجز أو دفع إلكتروني وإرسال البيانات الشخصية والسرية.
ومن جهته، أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عدم وجود أي مواقع إلكترونية أخرى مخولة أو معتمدة لبيع التذاكر أو تقديم خدمات الحجز الخاصة بالمتحف.
وبعد 3 أيام فقط من فتح المتحف الجديد أمام الزائرين، في نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة السياحة والآثار وضع تنظيم جديد لحجز تذاكر المتحف، "في ضوء الإقبال القياسي للزائرين، والذي يتخطى السعة القصوى للمتحف".
وأوضحت الوزارة أنه سيتم قصر حجز تذاكر الزيارة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف فقط، مع العمل بنظام الحجز المسبق وفق مواعيد زمنية محددة لتذاكر الدخول، لتنظيم حركة الزائرين داخل المتحف.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
مسؤول سوداني: الحرب في البلاد صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديمغرافيتها
-
خبير أمريكي يحذر من احتمال صدام مباشر بين روسيا وحلف "الناتو"
-
النهر الجوي .. طوارئ وتحذيرات من فيضانات خطيرة بلوس أنجلوس
-
بيان قطري عن التطورات الأخيرة في اليمن
-
الحكومة اليمنية تشيد ببيان السعودية حول حضرموت والمهرة
-
الداخلية السورية تفتح الباب لعناصر الأمن المنشقين عن الأسد
-
نتنياهو سيناقش 4 ملفات أساسية مع ترامب في واشنطن
-
الدفاع الروسية تفيد بتدمير 48 مسيرة جوية معادية