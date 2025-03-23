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مصر: العودة لوقف إطلاق النار هو السبيل لإطلاق سراح المحتجزين في غزة

علم مصر
مصر
 
الأحد، 23-03-2025 07:54 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن الوضع الراهن في غزة "غير مقبول على الإطلاق" في ظل استئناف العمليات العسكرية ضد المدنيين في القطاع، ودعا إلى العودة لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

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وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأحد "هذا هو الحل العملي والواقعي الوحيد المطروح في الظروف الراهنة، وهو الحل الوحيد، والطرح الوحيد الذي يضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين المتواجدين في قبضة حماس".


وأضاف "علينا أن نلتزم بذلك إذا كنا حريصين على الحفاظ على أرواح المحتجزين"، مشيرا إلى ضرورة الابتعاد عن "سياسة التجويع" خاصة في شهر رمضان.

 
 
gnews

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