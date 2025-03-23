مصر: العودة لوقف إطلاق النار هو السبيل لإطلاق سراح المحتجزين في غزة

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأحد "هذا هو الحل العملي والواقعي الوحيد المطروح في الظروف الراهنة، وهو الحل الوحيد، والطرح الوحيد الذي يضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين المتواجدين في قبضة حماس".
وأضاف "علينا أن نلتزم بذلك إذا كنا حريصين على الحفاظ على أرواح المحتجزين"، مشيرا إلى ضرورة الابتعاد عن "سياسة التجويع" خاصة في شهر رمضان.
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