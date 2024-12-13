مصر: القوة العسكرية وغطرستها لن تحقق الاستقرار لإسرائيل

جاء ذلك خلال كلمة لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني وانغ يي بالعاصمة بكين، في إطار الجولة الرابعة للحوار الإستراتيجي بين مصر والصين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية.
وذكر عبد العاطي أنه تم تناول مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية باعتبارها لب الصراع في المنطقة.
وقال إنه تم "التوافق على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية إلى داخل القطاع، والعمل على تنفيذ رؤية الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة لخلق أفق سياسي يحقق السلام الدائم والعادل".
كما شدد على أن "القوة العسكرية وغطرستها" لن تحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل ولا للمنطقة، وإنما إعادة الحقوق المشروعة لأصحابها من الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود 67 لتحقيق الأمن والاستقرار لإسرائيل وللمنطقة.
وأوضح عبد العاطي أنه ترأس مع نظيره الصيني الجولة الرابعة للحوار الإستراتيجي بين البلدين، وتم استعراض مجمل تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من تطور ملموس في مجالات التعاون المختلفة.
الجزيرة
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