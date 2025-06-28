مصر.. النيابة تكشف أسباب حادث المنوفية المأساوي

وقالت النيابة، في بيان مساء السبت، إن فريقاً من أعضائها انتقل إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال ذويهم وشهود العيان، مشيرة إلى أن المعاينة الأولية وما توصلت إليه تحريات الشرطة أشارت إلى أن قائد الشاحنة (تريلا) تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، ما أدى إلى اصطدامه بالحافلة التي كانت تقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة، وفق البيان.
وأضافت: "على أثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة".
ونعت النيابة العامة "ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع"، وتقدّمت "بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة"، وفق البيان.
ونوّهت النيابة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانوناً، موضحة أن لذوي الضحايا والمصابين ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنياً أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظاً على حقوقهم المشروعة.
وأشارت النيابة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، كما "يجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قِبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وفقاً لما نظمه قانون التأمين الموحد".
وأكدت النيابة العامة "التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقاً للردع العام، وصوناً لأرواح المواطنين المصريين".
وأسفر الحادث، الذي وقع أمس الجمعة، عن مصرع 18 فتاة تقل أعمارهن عن 21 عاماً، وسائق حافلتهن، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.
ووقع الحادث بعدما اصطدمت الحافلة بشاحنة نقل وقود كانت تسير في الاتجاه المعاكس بسرعة عالية، وهزّت هذه الحادثة الرأي العام في مصر، بينما شُيّعت جثامين الضحايا في موكب جنائزي مهيب داخل قريتهن في وقت متأخر أمس.
روسيا اليوم
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