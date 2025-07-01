مصر.. انقلاب بارجة بحرية في خليج السويس

11:19 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/736471 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت وزارة البترول المصرية الثلاثاء إنها تلقت بلاغا من شركة (أوسوكو) لإنتاج النفط والغاز عن انقلاب بارج بحري في خليج السويس. اضافة اعلان





وأضافت الوزارة في بيان "في ضوء المتابعة الفورية للحادث، توجه وزير البترول والثروة المعدنية ووزير العمل على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانيا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث".



وذكرت أنها تتابع "تطورات الموقف لحظة بلحظة، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة".