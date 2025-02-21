 
الجمعة 2025-02-21 01:33 ص
 

مصر بصدد إتمام خطة شاملة لإعادة إعمار غزة

علم مصر
علم مصر
الجمعة، 21-02-2025 12:17 ص

الوكيل الإخباري-    شددت جمهورية مصر العربية، رفضها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو ضم الأراضي الفلسطينية، مؤكدة، أن تلك المساعي تقوض آفاق السلام وحل الدولتين، وسيترتب عنها توسيع رقعة النزاع بما يُهدد أمن المنطقة واستقرارها.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية والهجرة المصري مصر ، في الجلسة الأولي لاجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بجوهانسبرج.


وأكد وزير الخارجية والهجرة المصري، أن بلاده بصدد إتمام خطة شاملة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، لمواجهة الكارثة الإنسانية والدمار الهائل الذي شهدته غزة، مع ضمان أن يظل الشعب الفلسطيني في وطنه، واستضافة مصر لمؤتمر إعادة إعمار غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة.


وأكد، أن مصر تعمل بكل جد مع الشركاء الدوليين لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بصورة عاجلة دون عوائق في جميع أنحاء غزة، مشددا على أن العدوان الإسرائيلي علي غزة، الذي استمر لأكثر من 16 شهراً، كان له بالغ الأثر في حدوث تداعيات كارثية، بما في ذلك حركة التجارة الدولية والملاحة البحرية.

 
gnews

أحدث الأخبار

الشرطة الإسرائيلية: العثور على 4 عبوات ناسفة على حافلات

عربي ودولي الشرطة الإسرائيلية: العثور على 4 عبوات ناسفة على حافلات

من الحادثة

فلسطين إذاعة الجيش الإسرائيلي: محاولة الهجوم التفجيري مصدرها الضفة

ارشيفية

فلسطين مسؤول إسرائيلي: نتنياهو سيوعز بعملية هجومية صارمة بالضفة

علم سوريا

عربي ودولي الاعلام العبري : الجيش الإسرائيلي يؤكد هجومه على حمص بسوريا

ارشيفية

عربي ودولي غارة إسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية

حافلة تعرضت لانفجار في وسط إسرائيل

عربي ودولي انفجارات تطال حافلات في وسط إسرائيل

علم مصر

عربي ودولي مصر بصدد إتمام خطة شاملة لإعادة إعمار غزة

تعبيرية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى



 




الأكثر مشاهدة