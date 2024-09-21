مصر.. بيان جديد بزيادة عدد مصابي المرض الغامض في أسوان

وشهدت الفترة الماضية في محافظة أسوان (جنوبي مصر) ظهور مرض مفاجئ وغامض، بعد تدفق عدد كبير من المواطنين المصريين تخطى 200 شخص، على 4 مستشفيات، بأعراض تشبه النزلة المعوية، بحسب الحكومة، ما دفعها إلى إرسال فريق طبي لتقصي المرض.
وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، في تصريحات اليوم السبت، إنه تم رصد زيادة في أعداد المرضى، وتم إرسال فريق طبي برئاسة نائب الوزير للطب الوقائي، للتحرك في 3 مسارات، هي التأكد من سلامة مياه الشرب ومناظرة الحالات في المستشفيات، والمرور على الباعة الجائلين وأماكن تقديم الطعام.
وأضاف أنه تم أخذ عينات من 103 محطات لمياه الشرب ومن منازل الحالات التي ظهرت بها الأعراض، ولم تُظهر الفحوصات الأولية أي تغير مرتبط بوجود بكتيريا أو تغير مايكروبيولوجي، كما ناظر الفريق الطبي، الحالات المرضية المحتجزة في المستشفيات، كما تم المرور على أماكن تقديم الطعام باعتبار أن الأعراض المرتبطة بالجهاز الهضمي، غالبا من تنتقل من خلال المياه والطعام.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد صرح يوم الخميس الماضي، بأن مستشفيات أسوان استقبلت 200 حالة تقريبا، لكن معظمهم خرج بعد تلقيه العلاج.
-
أخبار متعلقة
-
أنقرة تعلن إلقاء القبض على إحدى أعضاء "بي كي كي" في أستراليا
-
فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة
-
طالبان ترغب بحضور ممثلها قمة "بريكس" في قازان
-
الأمطار الغزيرة تجبر مئات الأشخاص على الإجلاء في كوريا الجنوبية
-
مشروع قانون يقترح سحب سلطة الانتخابات من المحكمة الإدارية في تونس
-
الخصائص الرئيسية لطائرة "أوريون" المسيّرة الروسية
-
31 شهيدا حصيلة الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
-
مصير مجهول لحافلة جرفتها السيول بالمغرب