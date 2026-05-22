مصر .. بيان رسمي يكشف تفاصيل حادث تسرب الكلور في قناة السويس

الوكيل الإخباري- شهدت محطة تنقية المياه 26 يوليو بالإسماعيلية تسرباً محدوداً للكلور المستخدم في تعقيم مياه الشرب فجر اليوم الجمعة.





وأسفر التسرب، وفقاً لجريدة "الشروق" المصرية، عن إصابة 107 حالات، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم جميعاً بعد نقلهم إلى المستشفى.



وأكد بيان صادر عن محافظة الإسماعيلية أن الأجهزة التنفيذية أنهت إجراءات التعامل مع التسرب، حيث تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغاً بتسرب غاز الكلور أثناء التشغيل التجريبي للمحطة، نتيجة حدوث كسر مفاجئ في إحدى أسطوانات الكلور، فتم إخطار مرفق الإسعاف، والشركة المنفذة، والنجدة، والحماية المدنية، وطوارئ هيئة قناة السويس، حيث إن المحطة تابعة لها.



وتوجهت 15 سيارة إسعاف إلى موقع المحطة، وسيارتا حماية مدنية، مع استخدام مكبرات الصوت في المساجد بالمنطقة لإيقاظ وتنبيه المواطنين المصريين لاتخاذ التدابير اللازمة، وإقامة كردون أمني في محيط المحطة، ونقل الحالات المصابة، وعددها 107 حالات، إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الرعاية اللازمة، وخرجوا جميعاً بحالة صحية جيدة.



وأضاف البيان أن عمليات الإصلاح انتهت تماماً، وانتهى تسرب غاز الكلور من المنطقة المحيطة بالمحطة دون التأثير على جودة مياه الشرب، حيث إن التسرب بعيد تماماً عن المياه.



بدورها، أصدرت هيئة قناة السويس بياناً أكدت فيه أن المحطة تخضع حالياً لتجارب التشغيل تحت إشراف الشركة المنفذة، وفور حدوث التسرب تحركت لجنة مختصة من الفنيين بالهيئة للتعامل السريع، وأسفر حادث التسرب عن حدوث حالات اختناق لبعض العاملين بالشركة وعدد من المواطنين المصريين القاطنين بالقرب من المحطة، دون وجود أي إصابات خطيرة، ونُقلوا جميعاً إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، مع خروج جميع الحالات بعد الاطمئنان على سلامتهم.



وأكدت هيئة قناة السويس عناية المواطنين المصريين بعدم وجود أي تسرب للكلور أو مشكلة في جودة المياه بالمحطة، بعد التمكن من السيطرة الكاملة على الوضع.





