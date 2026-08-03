مصر .. بيان رسمي يوضح قوة وموقع زلزال السويس

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الوكيل الإخباري- أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بيانًا رسميًا كشف فيه تفاصيل الهزة الأرضية التي شعر بها سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات. اضافة اعلان





وأكد المعهد أن الزلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، موضحًا أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة في تمام الساعة 03:00:34 صباحًا بالتوقيت المصري، وكان مركزها على بعد 38 كيلومترًا من مدينة السويس.



وبحسب البيان، وقع الزلزال عند خط عرض 29.61 درجة شمالًا، وخط طول 32.30 درجة شرقًا، وكانت بؤرته على عمق 10 كيلومترات.



وأشار المعهد إلى أن عددًا من المواطنين أفادوا بالشعور بالهزة الأرضية، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم ورود أي تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى لحظة إصدار البيان.



وأثارت الهزة حالةً من القلق بين المواطنين المصريين، خاصة في القاهرة الكبرى ومحافظات القناة والدلتا، حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحدثوا فيها عن شعورهم باهتزاز المنازل لثوانٍ قبل الفجر.



وتُعد منطقة خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر من أكثر المناطق المصرية نشاطًا زلزاليًا، نتيجة وقوعها عند التقاء عدد من الصدوع التكتونية المرتبطة بحركة الصفيحتين الإفريقية والعربية، وهو ما يجعلها تشهد، بين الحين والآخر، هزات أرضية متفاوتة القوة.





