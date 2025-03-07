مصر تؤكد تطلعها لمواصلة التفاعل مع الإدارة الأميركية بشأن خطة إعمار غزة

وشدد عبد العاطي خلال لقائه المبعوث الأميركي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة من جميع الأطراف، وسماح إسرائيل بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتمهيد الطريق لبدء التعافي وإعادة الإعمار وإنهاء الحرب.
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