مصر تؤكد تطلعها لمواصلة التفاعل مع الإدارة الأميركية بشأن خطة إعمار غزة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تطلع مصر لمواصلة التفاعل الإيجابي والبناء مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والإدارة الأميركية لاستعراض الخطة المصرية لإعمار غزة ومزاياها بشكل متكامل.

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