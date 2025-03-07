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مصر تؤكد تطلعها لمواصلة التفاعل مع الإدارة الأميركية بشأن خطة إعمار غزة

علم مصر
مصر
 
الجمعة، 07-03-2025 03:49 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تطلع مصر لمواصلة التفاعل الإيجابي والبناء مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والإدارة الأميركية لاستعراض الخطة المصرية لإعمار غزة ومزاياها بشكل متكامل.

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وشدد عبد العاطي خلال لقائه المبعوث الأميركي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة من جميع الأطراف، وسماح إسرائيل بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتمهيد الطريق لبدء التعافي وإعادة الإعمار وإنهاء الحرب.

 
 
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