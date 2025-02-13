مصر تؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية

الوكيل الإخباري- أكدت جمهورية مصر العربية، ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها ودعم مؤسساتها الوطنية.

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جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية المصري حول مشاركة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزاري حول سوريا في باريس.