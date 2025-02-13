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مصر تؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية

مصر
مصر
الخميس، 13-02-2025 11:41 م

الوكيل الإخباري-   أكدت جمهورية مصر العربية، ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها ودعم مؤسساتها الوطنية.

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جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية المصري حول مشاركة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزاري حول سوريا في باريس.


وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أهمية تبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة بكل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، ودون إقصاء لأي أطراف لضمان نجاح العملية الانتقالية، وبما يتماشى مع مبادئ قرار مجلس الأمن 2254.
كما شدد على وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة، موضحًا أهمية أن تعكس العملية السياسية الشاملة التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، مع إفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية لكي تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها.

 
gnews

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