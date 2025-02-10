مصر تؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بمقر وزارة الخارجية في واشنطن.
وأعربت مصر عن تطلعها للتنسيق مع الإدارة الأميركية للعمل على تحقيق السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط، وبما يستجيب للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على جميع ترابه الوطني.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى جهود مصر في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية، مشددا على أهمية الإسراع فى بدء عملية التعافي المبكر، وإزالة الركام وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين بغزة في ظل تمسكهم بأرضهم ورفضهم الكامل للتهجير بدعم كامل من العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي.
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