مصر تؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

الوكيل الإخباري- أكدت جمهورية مصر العربية على ثوابت موقفها والموقف العربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية وأهمية تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

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جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بمقر وزارة الخارجية في واشنطن.



وأعربت مصر عن تطلعها للتنسيق مع الإدارة الأميركية للعمل على تحقيق السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط، وبما يستجيب للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على جميع ترابه الوطني.