مصر تؤكد موقفها الداعم للبنان وإدانتها لقصف القوات الإسرائيلية مبنى في بيروت

وشدد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، على رفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب اللبناني الشقيق.
وأكد عبد العاطي، ضرورة التنفيذ الكامل والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري وغير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار 1701، وأهمية التطبيق الكامل والمتزامن للقرار من جانب كل الأطراف.
وحذرت مصر من مخاطر التصعيد الراهنة، التي قد تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى مواجهة خطيرة تهدد الأمن الإقليمي.
وأكد وزير الخارجية المصري ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية بجميع صورها، وبما يحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو: إسرائيل ستواصل مهاجمة كل مكان في لبنان للتصدي لأي تهديد
-
بريطانيا تطلب من رعاياها مغادرة جنوب السودان فورا
-
سلام يطالب الجيش اللبناني بالتحقيق في إطلاق صواريخ من جنوبي البلاد
-
شهيد بغارات إسرائيلية مكثفة على جنوبي لبنان
-
شاهد - زلزال مدمر يضرب ميانمار وهزات قوية في تايلاند والصين
-
استطلاع يظهر ارتفاع شعبية ترامب في ولايته الثانية
-
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه كريات شمونة
-
ماكرون وعون والشرع يعقدون اجتماعا اليوم الجمعة