الجمعة 2025-03-28 10:15 م
 

مصر تؤكد موقفها الداعم للبنان وإدانتها لقصف القوات الإسرائيلية مبنى في بيروت

مصر ولبنان
مصر ولبنان
 
الجمعة، 28-03-2025 10:02 م

الوكيل الإخباري-    أكدت جمهورية مصر العربية، موقفها الداعم للبنان وإدانتها الكاملة لقصف مبنى في بيروت اليوم الجمعة، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

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وشدد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، على رفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب اللبناني الشقيق.


وأكد عبد العاطي، ضرورة التنفيذ الكامل والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري وغير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار 1701، وأهمية التطبيق الكامل والمتزامن للقرار من جانب كل الأطراف.
وحذرت مصر من مخاطر التصعيد الراهنة، التي قد تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى مواجهة خطيرة تهدد الأمن الإقليمي.


وأكد وزير الخارجية المصري ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية بجميع صورها، وبما يحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.

 
gnews

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