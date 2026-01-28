مصر تتدخل بين إيران وأمريكا لوقف التصعيد

وأكد الوزير عبد العاطي، وفقًا لبيان الخارجية المصرية، ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحد من التوتر، والعمل على تحقيق التهدئة، تفاديًا لانزلاق المنطقة إلى دوامات جديدة من عدم الاستقرار، مشددًا على أهمية تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الملف النووي، يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لم تُجر أي اتصالات خلال الأيام الماضية مع ويتكوف ولم تطلب إجراء مفاوضات، موضحًا أن هناك بعض الدول التي تقوم بالوساطة لخفض التوتر بالمنطقة، وطهران على تواصل معها.
ونوه بأنه إذا كانت الولايات المتحدة تسعى للتفاوض، فلا يمكن الحديث عن ذلك في ظل التوتر والتهديد.
روسيا اليوم
-
