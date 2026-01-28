الأربعاء 2026-01-28 01:26 م

مصر تتدخل بين إيران وأمريكا لوقف التصعيد

مصر تتدخل بين إيران وأمريكا لوقف التصعيد
مصر تتدخل بين إيران وأمريكا لوقف التصعيد
 
الأربعاء، 28-01-2026 12:08 م
الوكيل الإخباري-   ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فرض لغة الحوار بديلًا عن التصعيد في المنطقة.اضافة اعلان


وأكد الوزير عبد العاطي، وفقًا لبيان الخارجية المصرية، ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحد من التوتر، والعمل على تحقيق التهدئة، تفاديًا لانزلاق المنطقة إلى دوامات جديدة من عدم الاستقرار، مشددًا على أهمية تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الملف النووي، يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لم تُجر أي اتصالات خلال الأيام الماضية مع ويتكوف ولم تطلب إجراء مفاوضات، موضحًا أن هناك بعض الدول التي تقوم بالوساطة لخفض التوتر بالمنطقة، وطهران على تواصل معها.

ونوه بأنه إذا كانت الولايات المتحدة تسعى للتفاوض، فلا يمكن الحديث عن ذلك في ظل التوتر والتهديد.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

شؤون برلمانية فقدان النصاب يهدد جلسات النواب.. والقاضي يدعو للالتزام بالحضور

كم مرة يجب تغيير فرشاة أسنانك لحماية فمك من البكتيريا؟

منوعات كم مرة يجب تغيير فرشاة أسنانك لحماية فمك من البكتيريا؟

مجموعة CFI تسجّل أقوى ربع سنوي في تاريخها بقيمة تداولات بلغت 2.07 تريليون دولار

أخبار الشركات مجموعة CFI تسجّل أقوى ربع سنوي في تاريخها بقيمة تداولات بلغت 2.07 تريليون دولار

كيف تختارين مكياجكِ حسب شخصيتكِ بعيداً عن ضجيج الموضة وصيحاتها المتغيرة؟

المرأة والجمال كيف تختارين مكياجكِ حسب شخصيتكِ بعيداً عن ضجيج الموضة وصيحاتها المتغيرة؟

تزويد مستشفى الأميرة بسمة الجديد بأول جهاز رنين مغناطيسي مدعّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أخبار محلية تزويد مستشفى الأميرة بسمة الجديد بأول جهاز رنين مغناطيسي مدعّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وفد برلماني أردني يلتقي رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ

شؤون برلمانية وفد برلماني أردني يلتقي رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ

ن

شؤون برلمانية أبو رمان: أمام سيدة تستجدي عدم قطع الكهرباء.. أشعر بالخجل

سامسونج تعد المستخدمين بمستوىً جديد من الخصوصية

أخبار الشركات سامسونج تعد المستخدمين بمستوىً جديد من الخصوصية



 






الأكثر مشاهدة