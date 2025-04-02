مصر تحذر من أي محاولات للمساس بالمقدسات الدينية في القدس

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، على أنه إلى جانب عدم قانونية أو شرعية أي إجراءات إسرائيلية تتعلق بالمسجد الأقصى الذي يعد مكان عبادة خالص للمسلمين، فإن الإجراءات الإسرائيلية المتطرفة تشكل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي ومصدرًا رئيسيًا لحالة عدم الاستقرار بالمنطقة.
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