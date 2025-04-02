مصر تحذر من أي محاولات للمساس بالمقدسات الدينية في القدس

الوكيل الإخباري- دانت جمهورية مصر العربية، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، وذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفي استفزاز وتأجيج مرفوض لمشاعر المسلمين حول العالم في ثالث أيام عيد الفطر.

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