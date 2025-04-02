الأربعاء 2025-04-02 08:24 م
 

مصر تحذر من أي محاولات للمساس بالمقدسات الدينية في القدس

علم مصر
مصر
 
الأربعاء، 02-04-2025 05:27 م

الوكيل الإخباري-    دانت جمهورية مصر العربية، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، وذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفي استفزاز وتأجيج مرفوض لمشاعر المسلمين حول العالم في ثالث أيام عيد الفطر.

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وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، على أنه إلى جانب عدم قانونية أو شرعية أي إجراءات إسرائيلية تتعلق بالمسجد الأقصى الذي يعد مكان عبادة خالص للمسلمين، فإن الإجراءات الإسرائيلية المتطرفة تشكل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي ومصدرًا رئيسيًا لحالة عدم الاستقرار بالمنطقة.

 
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