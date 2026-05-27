مصر.. تحذيرات عاجلة من أدوية مغشوشة

الوكيل الإخباري- أصدرت هيئة الدواء المصرية، سلسلة تحذيرات خلال شهر مايو الجاري، بشأن تداول عدد من الأدوية والمستحضرات الدوائية غير المطابقة للمواصفات أو المجهولة المصدر.



وأكدت الهيئة ضرورة سحب التشغيلات الواردة في منشوراتها الرسمية بشكل فوري ووقف تداولها لحماية صحة الأشخاص.

أدوية صدر بحقها تحذير وسحب تشغيلات:



- Bambedil Syrup: التشغيلة رقم 25261 غير مطابقة للمواصفات.

- Flumox 1000mg من إنتاج "إيبيكو" – التشغيلة رقم 2410995 غير مطابقة للمعايير.

- Gerdustop Esomeprazole 40mg – عبوات مجهولة المصدر تحمل رقم تسجيل 29281/2022.

- Microserc 8mg – التشغيلة رقم 1051001 غير مطابقة للمواصفات.

- Hair Plus Back Lotion 5% من إنتاج "مينا فارم" – التشغيلة PAE0239 غير صادرة عن الشركة.

- Danset 8mg/4ml (Ondansetron) من إنتاج "Inad Pharma" – تشغيلات بأرقام 20240150 – 20240153 – 20240154 – 20240152 غير معتمدة ومجهولة المصدر.



الاستخدامات الطبية لهذه الأدوية:

- "بامبيديل" يستخدم كموسع للشعب الهوائية لعلاج أعراض الربو.

- "فلوموكس" مضاد حيوي واسع الاستخدام لعلاج العدوى البكتيرية.

- "إيزوميبرازول" لعلاج قرحة المعدة وارتجاع المريء.

- "مايكروسيرك" لعلاج الدوار واضطرابات الأذن الداخلية.

- "هير بلس باك" لتحفيز نمو الشعر وتقليل تساقطه.

- "أوندانسيترون" لمنع الغثيان والقيء بعد العمليات أو جلسات العلاج الكيميائي.



وتقتصر التحذيرات فقط على التشغيلات المحددة، ولا تشمل وقف تداول المستحضرات بالكامل، وتلزم الصيدليات ومنافذ التوزيع بوقف تداول التشغيلات المشار إليها والتحفظ عليها لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.



وأكدت الهيئة أن هذه التحذيرات تأتي ضمن أعمال الرقابة الدورية على مراحل التصنيع والتداول لضمان سلامة الدواء.