مصر تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً لوقف العدوان على غزة

وجددت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، التزامها الثابت بدعم صمود الشعب الفلسطيني، ومساندته في نيل حقوقه المشروعة، معربة عن بالغ إدانتها للجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء في قطاع غزة، خاصة استهداف المرافق المدنية والصحية، مما أسفر عن سقوط أكثر من مئة شهيد فلسطيني في يوم واحد.
وأكدت مصر، أن هذه الممارسات الإسرائيلية تمثل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، محملة الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة التي تتنافى مع القانون الدولي الإنساني.
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