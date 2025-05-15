مصر تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً لوقف العدوان على غزة

11:35 م

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الوكيل الإخباري- أكدت جمهورية مصر العربية ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورًا؛ لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في وقف العدوان، والعمل على حماية المدنيين الفلسطينيين، محذرة من أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب يهدد بانهيار منظومة القانون الدولي برمتها. اضافة اعلان





وجددت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، التزامها الثابت بدعم صمود الشعب الفلسطيني، ومساندته في نيل حقوقه المشروعة، معربة عن بالغ إدانتها للجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء في قطاع غزة، خاصة استهداف المرافق المدنية والصحية، مما أسفر عن سقوط أكثر من مئة شهيد فلسطيني في يوم واحد.



وأكدت مصر، أن هذه الممارسات الإسرائيلية تمثل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، محملة الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة التي تتنافى مع القانون الدولي الإنساني.