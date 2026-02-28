مصر تدين استهداف إيران دولا عربية

وجددت الوزارة، في بيان اليوم السبت، التأكيد على الأهمية القصوى للحلول السياسية والسلمية، مشددة على أن الحلول العسكرية لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بالدبلوماسية والحوار.
وأعربت عن بالغ قلقها إزاء التصعيد العسكري الخطير في المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع دائرة الصراع، بما قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة بأسرها نحو حالة من الفوضى، مع تداعيات كارثية محتملة على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.
من جهة أخرى، أعلنت شركة "مصر للطيران" تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى عدد من المدن في منطقة الشرق الأوسط، لحين إشعار آخر.
وأوضحت الشركة في بيان أنها تتابع المستجدات الإقليمية عبر غرفة الأزمات في مركز العمليات المتكامل (IOCC)، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في مطار القاهرة الدولي والمحطات الخارجية التابعة لها، إلى جانب متابعة حركة التشغيل بشكل مستمر.
-
أخبار متعلقة
-
بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية
-
خلّفت إصابات .. مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي
-
كلمة مرتقبة للخامنئي بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية
-
إعلان هام صادر عن باكستان
-
بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران
-
الصواريخ الإيرانية: أرقام ومديات تكشف حجم القوة
-
الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران
-
وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي للموجة الثالثة من الهجمات التي استهدفت البلاد