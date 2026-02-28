مصر تدين استهداف إيران دولا عربية

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية المصرية، بشدة استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي الدول العربية الشقيقة وانتهاك سيادتها، مشيرة إلى المخاطر الجسيمة التي يترتب عليها تهديد أمن واستقرار المنطقة والدول العربية جميعها.

وجددت الوزارة، في بيان اليوم السبت، التأكيد على الأهمية القصوى للحلول السياسية والسلمية، مشددة على أن الحلول العسكرية لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بالدبلوماسية والحوار.



وأعربت عن بالغ قلقها إزاء التصعيد العسكري الخطير في المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع دائرة الصراع، بما قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة بأسرها نحو حالة من الفوضى، مع تداعيات كارثية محتملة على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.



من جهة أخرى، أعلنت شركة "مصر للطيران" تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى عدد من المدن في منطقة الشرق الأوسط، لحين إشعار آخر.