مصر تدين استهداف ناقلة غاز قطرية في مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها لاستهداف إيران لناقلة غاز قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز، ما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لأمن وسلامة الملاحة الدولية، ويعرض أمن إمدادات الطاقة العالمية لمخاطر جسيمة.

اضافة اعلان