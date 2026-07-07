الأربعاء 2026-07-08 12:34 ص

مصر تدين استهداف ناقلة غاز قطرية في مضيق هرمز

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 11:59 م

الوكيل الإخباري- أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها لاستهداف إيران لناقلة غاز قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز، ما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لأمن وسلامة الملاحة الدولية، ويعرض أمن إمدادات الطاقة العالمية لمخاطر جسيمة.

اضافة اعلان


وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، رفضها الكامل لكافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن واستقرار المنطقة أو تعريض حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية للخطر، كما تعرب عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة، وتدعو إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي والكف عن أي ممارسات من شأنها تصعيد التوترات في المنطقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أمريكا تعلن بدء ضربات على إيران .. وانفجارات تهز جنوب البلاد

عربي ودولي أمريكا تعلن بدء ضربات على إيران .. وانفجارات تهز جنوب البلاد

الأمم المتحدة: استمرار عمليات النزوح قرب "الخط الأصفر" في غزة

عربي ودولي الأمم المتحدة: استمرار عمليات النزوح قرب "الخط الأصفر" في غزة

ب

عربي ودولي مصر تدين استهداف ناقلة غاز قطرية في مضيق هرمز

ترامب: ينبغي أن تؤول السيطرة على غرينلاند لأميركا

عربي ودولي ترامب: ينبغي أن تؤول السيطرة على غرينلاند لأميركا

ل

عربي ودولي رابطة العالم الإسلامي تدين التفجيرات الإرهابية في دمشق

ل

أسواق ومال انخفاض مؤشر نازداك وارتفاع نفط تكساس

ب

عربي ودولي الصين: مصرع 4 أشخاص وفقدان 8 بفيضانات وأمطار غزيرة

ب

عربي ودولي رئيسة وزراء الدنمارك: غرينلاند ليست للبيع



 
 






الأكثر مشاهدة

 