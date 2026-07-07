مصر تدين استهداف ناقلة غاز قطرية في مضيق هرمز

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، رفضها الكامل لكافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن واستقرار المنطقة أو تعريض حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية للخطر، كما تعرب عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة، وتدعو إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي والكف عن أي ممارسات من شأنها تصعيد التوترات في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
أمريكا تعلن بدء ضربات على إيران .. وانفجارات تهز جنوب البلاد
-
الأمم المتحدة: استمرار عمليات النزوح قرب "الخط الأصفر" في غزة
-
ترامب: ينبغي أن تؤول السيطرة على غرينلاند لأميركا
-
رابطة العالم الإسلامي تدين التفجيرات الإرهابية في دمشق
-
الصين: مصرع 4 أشخاص وفقدان 8 بفيضانات وأمطار غزيرة
-
رئيسة وزراء الدنمارك: غرينلاند ليست للبيع
-
قطر تستدعي نائب السفير الإيراني وتسلّمه مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة "الركيات"
-
السعودية تدين استهداف إيران ناقلتي نفط سعودية وقطرية في مضيق هرمز