مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في القدس

الوكيل الإخباري- دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وأعضاء الكنيست وآلاف المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وما صاحب ذلك من ممارسات استفزازية، بما يمثل انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

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