مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في القدس
الخميس، 23-07-2026
03:25 م
https://www.alwakeelnews.com/story/782932
الوكيل الإخباري-
دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وأعضاء الكنيست وآلاف المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وما صاحب ذلك من ممارسات استفزازية، بما يمثل انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.
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وحذرت مصر من أن استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية من شأنه تأجيج التوتر وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، ويدفع نحو مزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين.