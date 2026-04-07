الأربعاء 2026-04-08 11:13 م

مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك

مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك
مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك
 
الثلاثاء، 07-04-2026 01:30 م
الوكيل الإخباري-  دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك، في خطوة تمثل تصعيدا خطيرا واستفزازا مرفوضا، وانتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقويضا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية.اضافة اعلان


وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم الثلاثاء، رفضها الكامل لمثل هذه الممارسات التي تمس بحرمة المقدسات الإسلامية في القدس، مشددة على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي محاولات لفرض أمر واقع جديد، تعد باطلة ومرفوضة ولا يمكن القبول بها.

كما تؤكد مصر أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأعربت عن بالغ قلقها إزاء استمرار القيود المفروضة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، وتقييد حرية العبادة، بما يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي ويؤجج مشاعر التوتر ويهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة ضرورة احترام الدور التاريخي والقانوني للأوقاف الإسلامية في القدس، وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية في إدارة شئون الأقصى المبارك، وتنظيم الدخول إليه، بما يحفظ قدسيته ويصون الوضع القائم.
 
 


