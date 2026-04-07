مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم الثلاثاء، رفضها الكامل لمثل هذه الممارسات التي تمس بحرمة المقدسات الإسلامية في القدس، مشددة على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي محاولات لفرض أمر واقع جديد، تعد باطلة ومرفوضة ولا يمكن القبول بها.
كما تؤكد مصر أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأعربت عن بالغ قلقها إزاء استمرار القيود المفروضة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، وتقييد حرية العبادة، بما يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي ويؤجج مشاعر التوتر ويهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة ضرورة احترام الدور التاريخي والقانوني للأوقاف الإسلامية في القدس، وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية في إدارة شئون الأقصى المبارك، وتنظيم الدخول إليه، بما يحفظ قدسيته ويصون الوضع القائم.
-
أخبار متعلقة
-
الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
-
توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية
-
نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة
-
وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة
-
حزب الله يؤكد حقه بالرد على العداون الإسرائيلي
-
أردوغان يحذر في اتصال مع ترامب من تخريب مسعى السلام
-
البيت الأبيض: الخطة التي نشرتها إيران ليست التي يجري بحثها مع الولايات المتحدة
-
ستارمر: ما يزال هناك الكثير من العمل لمعاودة فتح مضيق هرمز