مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان

الوكيل الإخباري- دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واعتبرته انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الثلاثاء، تضامنها الكامل مع الدولة اللبنانية الشقيقة في هذا الظرف الدقيق، مشددة على الرفض القاطع لأي مساس بسيادة لبنان أو استباحة أراضيه، وجددت تأكيد موقفها الثابت الداعم لوحدة الدولة اللبنانية وسيادتها وسلامة أراضيها.



وطالبت بضرورة الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من جميع الأراضي اللبنانية، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بجميع بنوده وعناصره دون انتقائية، بما يضمن تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، من الاضطلاع بمسئولياتها وبسط سيادتها.



كما أكدت موقفها الراسخ بضرورة الوقف الفوري والشامل لجميع العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان، بما في ذلك التوغل البري والغارات الجوية التي تستهدف العاصمة بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، وصولا إلى استهداف مقار وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في خرق سافر للأعراف الدولية.



وتشدد مصر على أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة تفاقم من حدة الأزمة الإنسانية وتزيد من معاناة المدنيين وتدفع مئات الآلاف نحو النزوح القسري.



وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياته، والتدخل الحاسم للضغط على إسرائيل لوقف هذا التصعيد وفرض التهدئة، لمنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وتجنيب شعوب المنطقة ويلات اتساع رقعة الصراع والانزلاق نحو منعطف لا تحمد عقباه.







