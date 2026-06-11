مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية، مجددة رفضها القاطع لهذه الاعتداءات الآثمة والمتكررة.
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