مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

الوكيل الإخباري- دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المملكة ودولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة، التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويزيد من حدة التوترات الإقليمية.

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