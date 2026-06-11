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مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك
مصر
 
الخميس، 11-06-2026 11:22 ص

الوكيل الإخباري-   دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المملكة ودولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة، التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويزيد من حدة التوترات الإقليمية.

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وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية، مجددة رفضها القاطع لهذه الاعتداءات الآثمة والمتكررة.

 
 


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