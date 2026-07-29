مصر تدين الاعتداءات على الأردن واستهداف منشآت نفطية في السعودية

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن ما جرى يمثل اعتداءً مرفوضًا على سيادة الدول والمنشآت المدنية والحيوية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض أمن الطاقة العالمي.
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