مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، رفضها القاطع لهذه التصريحات المنافية للقانون الدولي، والهادفة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، والتقويض من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، في تجسيد للوحدة الإقليمية لكافة الأراضي الفلسطينية.
وشددت مصر على رفضها للانتهاكات الإسرائيلية السافرة في الضفة الغربية، بما في ذلك الاقتحامات المتكررة والاعتقالات والتوسع في إنشاء المستوطنات، باعتبارها تقويضاً للأمن مع ما يجري في قطاع غزة من جرائم تستهدف تقويض كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني الصامد.
وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوضع حد لتلك الانتهاكات السافرة بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، مشددةً على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات.
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