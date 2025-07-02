مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- دانت جمهورية مصر العربية التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين الداعية لضم الضفة الغربية المحتلة، وآخرها تصريح وزير العدل الإسرائيلي.

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وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، رفضها القاطع لهذه التصريحات المنافية للقانون الدولي، والهادفة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، والتقويض من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، في تجسيد للوحدة الإقليمية لكافة الأراضي الفلسطينية.



وشددت مصر على رفضها للانتهاكات الإسرائيلية السافرة في الضفة الغربية، بما في ذلك الاقتحامات المتكررة والاعتقالات والتوسع في إنشاء المستوطنات، باعتبارها تقويضاً للأمن مع ما يجري في قطاع غزة من جرائم تستهدف تقويض كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني الصامد.