مصر تدين التوغل الإسرائيلي وقصف بلدة كوبيا في سوريا

الوكيل الإخباري- دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية وقصف بلدة كويا، بما يعد استمرارًا لنهج إسرائيل في تعزيز مواقعها وتوسيع نطاق سيطرتها على الأراضي التي احتلتها داخل العمق السوري.

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وعبّرت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، رفضها التام جملة وتفصيلًا استغلال إسرائيل للتطورات الداخلية بسوريا للاستيلاء على المزيد من الأراضي السورية، وتقويض الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية .



واعتبرت الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاكًا ممنهجًا للقانون الدولي، محذرة من المخاطر الوخيمة المتوقعة من السياسات الإسرائيلية العدوانية غير المسؤولة، وطالبت مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليًا بالاضطلاع بمسؤوليتهم في التصدي لهذا التصعيد الخطير في سوريا.