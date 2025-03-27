مصر تدين التوغل الإسرائيلي وقصف بلدة كوبيا في سوريا

وعبّرت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، رفضها التام جملة وتفصيلًا استغلال إسرائيل للتطورات الداخلية بسوريا للاستيلاء على المزيد من الأراضي السورية، وتقويض الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية .
واعتبرت الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاكًا ممنهجًا للقانون الدولي، محذرة من المخاطر الوخيمة المتوقعة من السياسات الإسرائيلية العدوانية غير المسؤولة، وطالبت مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليًا بالاضطلاع بمسؤوليتهم في التصدي لهذا التصعيد الخطير في سوريا.
وشددت مصر على ضرورة احترام وحدة واستقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.
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