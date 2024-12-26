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مصر تدين بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى

علم مصر
علم مصر
الخميس، 26-12-2024 11:38 م

الوكيل الإخباري-    أعربت جمهورية مصر العربية، عن إدانتها بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة رفضها التام لتلك الخطوة الاستفزازية.

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وحذرت مصر في بيان لها، من التصرفات المتطرفة التي تشكل خرقا فاضحا ومستهجنا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وما تمثله تلك الممارسات المرفوضة من استهانة وتأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم، مطالبة إسرائيل بالتقيد بالتزاماتها كدولة قائمة بالاحتلال، ومؤكدة ضرورة احترام وضعية المسجد الأقصى باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين.


وأكدت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن بإجراءات حاسمة تجاد هذه التصرفات ووقف تلك الانتهاكات التي تمثل رفضا عمليا لفرص التعايش السلمي، مؤكدة على ضرورة التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يحقق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

 
gnews

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