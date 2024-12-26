مصر تدين بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أعربت جمهورية مصر العربية، عن إدانتها بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة رفضها التام لتلك الخطوة الاستفزازية.

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وحذرت مصر في بيان لها، من التصرفات المتطرفة التي تشكل خرقا فاضحا ومستهجنا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وما تمثله تلك الممارسات المرفوضة من استهانة وتأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم، مطالبة إسرائيل بالتقيد بالتزاماتها كدولة قائمة بالاحتلال، ومؤكدة ضرورة احترام وضعية المسجد الأقصى باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين.