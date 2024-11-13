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مصر تدين تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية

علم مصر
علم مصر
الأربعاء، 13-11-2024 01:33 ص

الوكيل الإخباري-    دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

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وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، أن هذه التصريحات تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبنى خيار السلام بالمنطقة وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على تبنى سياسة الغطرسة وهي ذات السياسة التي أدخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة.

 
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