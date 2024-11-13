مصر تدين تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

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