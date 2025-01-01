 
الأربعاء 2025-01-01 10:16 م
 

مصر تدين حادث الدهس المأساوي بالولايات المتحدة الأميركية

هجوم نيو أورليانز
هجوم نيو أورليان
الأربعاء، 01-01-2025 08:43 م

الوكيل الإخباري-   دانت جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء حادث الدهس المأساوي، الذي وقع في مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأميركية، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

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وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأميركية، مجددة رفضها الكامل لكافة أشكال العنف التي تستهدف أمن وسلامة المدنيين.

 
gnews

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