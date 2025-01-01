مصر تدين حادث الدهس المأساوي بالولايات المتحدة الأميركية

الوكيل الإخباري- دانت جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء حادث الدهس المأساوي، الذي وقع في مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأميركية، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

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