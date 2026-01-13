مصر ترحب بالقرار الأميركي بتصنيف "الإخوان المسلمين" كيانا إرهابيا عالميا

الوكيل الإخباري- رحبت مصر بإعلان الولايات المتحدة إدراج تنظيم "الإخوان المسلمين" في مصر كـ"كيان إرهابي عالمي" مصنف بشكل خاص (SDGT)، معتبرة القرار خطوة فارقة تعكس خطورة الجماعة وأيديولوجيتها المتطرفة، وما تمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

اضافة اعلان



وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إنّ "القاهرة تُثمّن الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب في مكافحة الإرهاب الدولي والتصدي للتنظيمات الإرهابية، بما يتوافق مع الموقف المصري الثابت تجاه جماعة الإخوان، التي تصنفها كمنظمة إرهابية قائمة على العنف والتطرف والتحريض، وتستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية".