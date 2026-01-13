الثلاثاء 2026-01-13 09:39 م

مصر ترحب بالقرار الأميركي بتصنيف "الإخوان المسلمين" كيانا إرهابيا عالميا

مصر تشدد على رفضها التام لتهجير الفلسطينيين
مصر
 
الثلاثاء، 13-01-2026 08:21 م

الوكيل الإخباري-   رحبت مصر بإعلان الولايات المتحدة إدراج تنظيم "الإخوان المسلمين" في مصر كـ"كيان إرهابي عالمي" مصنف بشكل خاص (SDGT)، معتبرة القرار خطوة فارقة تعكس خطورة الجماعة وأيديولوجيتها المتطرفة، وما تمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إنّ "القاهرة تُثمّن الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب في مكافحة الإرهاب الدولي والتصدي للتنظيمات الإرهابية، بما يتوافق مع الموقف المصري الثابت تجاه جماعة الإخوان، التي تصنفها كمنظمة إرهابية قائمة على العنف والتطرف والتحريض، وتستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية".


وأضاف البيان أن "مصر عانت، ومعها دول المنطقة، على مدار عقود، من الجرائم والأعمال الإرهابية التي ارتكبتها هذه الجماعة، والتي استهدفت أبناء الشعب المصري من مدنيين، إضافة إلى رجال الشرطة والقوات المسلحة، في محاولة ممنهجة للنيل من أمن البلاد واستقرارها".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل الت

الطقس متى تتراجع فعالية المنخفض الجوي ؟

تتأثر المملكة السبت بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص؛ حيث تنخفض درجات الحرارة قليلًا وتسود أجواء باردة بوجه عام وغائمة جزئيًا تتحول تدريجيًا إلى غائمة، وتهطل الأمطار في

الطقس تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يوم الاربعاء

أمانة عمّان: كميات الأمطار التي تساقطت الثلاثاء فاقت قدرة البنية التحتية

أخبار محلية أمانة عمّان: كميات الأمطار التي تساقطت الثلاثاء فاقت قدرة البنية التحتية

مصر تشدد على رفضها التام لتهجير الفلسطينيين

عربي ودولي مصر ترحب بالقرار الأميركي بتصنيف "الإخوان المسلمين" كيانا إرهابيا عالميا

مبنى رئاسة الوزراء

أخبار محلية الأردن: جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما منذ سنوات بقرار قضائي

ل

أخبار محلية إنقاذ سياح أجانب من قبل مواطنين في مأدبا - فيديو

مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك قائد درك الوسط العقيد رائد الطراونة في تشييع جثمان المستخدم المدني إيناس الهواورة إلى مقبرة ذيبان في لواء ذيبان بمحافظة مادبا. ونقل

أخبار محلية الأمن العام: إعادة فتح الطريق الصحراوي وبالاتجاهيين

سحب تجمعات مياه حول منزل في المفرق

أخبار محلية سحب تجمعات مياه حول منزل في المفرق



 






الأكثر مشاهدة