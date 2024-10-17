مصر ترسل طائراتها إلى لبنان لإجلاء مواطنيها

الوكيل الإخباري- تواصل وزارة الطيران المدني في مصر، تكثيف جهودها لنقل المصريين المقيمين بدولة لبنان من خلال تنظيم رحلات استثنائية للناقل الوطني مصر الطيران.

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وقالت وزار ة الطيران في بيان لها اليوم الخميس، إنه "تم تسيير رحلة جوية تعد الثانية، لإعادة 304 مواطنين مصريين عالقين بلبنان إلى أرض الوطن، في ظل تطورات الأوضاع التي تشهدها لبنان".



وأشارت الوزارة، إلى إقلاع طائرة من مطار القاهرة الدولي، محملة بشحنة مساعدات إنسانية ومستلزمات طبية بلغ وزنها 22 طنا مقدمة من جانب الهلال الأحمر المصري.