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مصر ترسل طائرة مساعدات إلى سوريا

مساعدات مصرية لسوريا
مساعدات مصرية لسوريا
السبت، 04-01-2025 07:55 م
الوكيل الإخباري-   حطت طائرة مساعدات أرسلتها القاهرة في مطار دمشق الدولي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية السبت، في أول خطوة من نوعها بين البلدين منذ سقوط نظام بشار الأسد.اضافة اعلان


وأعلنت الخارجية عن "وصول طائرة مساعدات مصرية إلى دمشق... تابعة لشركة مصر للطيران محملة بـ15 طنا من المساعدات الإغاثية والأدوية والأغذية المقدمة من الهلال الأحمر المصري للهلال الأحمر العربي السوري".

أضافت "يأتي تقديم المساعدات الإغاثية من الشعب المصري إلى الشعب السوري في إطار الحرص على دعم الشعب السوري وتأكيداً على الوقوف بجانبه، في ظل الروابط الشعبية التاريخية التي تجمع بين الشعبين".
 
gnews

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