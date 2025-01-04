مصر ترسل طائرة مساعدات إلى سوريا

وأعلنت الخارجية عن "وصول طائرة مساعدات مصرية إلى دمشق... تابعة لشركة مصر للطيران محملة بـ15 طنا من المساعدات الإغاثية والأدوية والأغذية المقدمة من الهلال الأحمر المصري للهلال الأحمر العربي السوري".
أضافت "يأتي تقديم المساعدات الإغاثية من الشعب المصري إلى الشعب السوري في إطار الحرص على دعم الشعب السوري وتأكيداً على الوقوف بجانبه، في ظل الروابط الشعبية التاريخية التي تجمع بين الشعبين".
-
أخبار متعلقة
-
اليونيفيل: إسرائيل تتعمد تدمير ممتلكاتنا جنوب لبنان
-
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
-
الإدارة السورية الجديدة تفرض شروطا جديدة على دخول اللبنانيين إلى سوريا
-
الدفاع الروسية: سنرد على استهداف أراضينا بصواريخ "أتاكمز"
-
انتهاء عطل تقني أصاب عددا من المطارات الألمانية
-
صحيفة ألمانية: بيربوك سارعت إلى زيارة سوريا لإبعادها عن روسيا والصين
-
بينهم هيلاري كلينتون.. بايدن يتأهب لمنح شخصيات بارزة أعلى وسام مدني
-
مصر.. سفارة سوريا تعلن تقديم خدمات مجانية للسوريين العائدين إلى وطنهم