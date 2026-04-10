مصر تستأنف رحلاتها الجوية لعدد من العواصم والمدن العربية

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الجوي الوطني، اليوم الجمعة عن بدء استكمال التشغيل التدريجي لبعض رحلاتها الجوية إلى كلٍ من الشارقة، دبي، الرياض بمعدل رحلة واحدة يوميا، ورحلتين يوميًا إلى كلٍ من أبوظبي، الدمام، عمان.

اضافة اعلان



كما أعلنت الشركة في بيان، أنه اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل سيتم تشغيل رحلة واحدة يوميا إلى كل من أربيل وبغداد بالعراق.