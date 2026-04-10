السبت 2026-04-11 10:35 ص

مصر تستأنف رحلاتها الجوية لعدد من العواصم والمدن العربية

ن
أرشيفية
 
الجمعة، 10-04-2026 08:13 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الجوي الوطني، اليوم الجمعة عن بدء استكمال التشغيل التدريجي لبعض رحلاتها الجوية إلى كلٍ من الشارقة، دبي، الرياض بمعدل رحلة واحدة يوميا، ورحلتين يوميًا إلى كلٍ من أبوظبي، الدمام، عمان.

كما أعلنت الشركة في بيان، أنه اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل سيتم تشغيل رحلة واحدة يوميا إلى كل من أربيل وبغداد بالعراق.


أما بالنسبة للعواصم الكويت، الدوحة، المنامة، بيروت، العمل جار حاليا على استخراج التصاريح اللازمة مع السلطات المعنية وسوف يتم موافاة عملاء الشركة بالمواعيد الجديدة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة