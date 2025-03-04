 
الثلاثاء 2025-03-04 04:22 ص
 

مصر تستضيف اليوم القمة العربية الطارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية

مصر تستضيف اليوم القمة العربية الطارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية
شعار جامعة الدول العربية
الثلاثاء، 04-03-2025 03:01 ص
الوكيل الإخباري-   تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، قمة عربية طارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية الثلاثاء.اضافة اعلان


وكان اجتماعا وزاريا تحضيريا للقمة العربية الطارئة بحث، الاثنين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة والبيان الختامي المقرر إصداره في ختام القمة.

وناقش اجتماع وزراء الخارجية العرب، التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد القمة التي تستضيفها جمهورية مصر العربية والتي تأتي تأكيدا على الموقف العربي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وإعادة إعمار غزة.
 
gnews

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