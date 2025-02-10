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مصر تستهجن "ادعاءات" نتنياهو .. تضليل متعمد ومرفوض

العلم المصري
العلم المصري
الإثنين، 10-02-2025 07:04 ص

الوكيل الإخباري-   انتقدت وزارة الخارجية المصرية تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال خلالها إن غزة تحولت إلى "سجن كبير"، وأن مصر تمنع الفلسطينيين من مغادرة القطاع، خلال مقابلته مع قناة فوكس نيوز.

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في بيان لوزارة الخارجية، مساء الأحد، عبَّرت مصر عن "استهجانها للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي لإحدى القنوات الإعلامية الأميركية، التي تتضمن ادعاءات وتضليلًا متعمّدًا ومرفوضة يتنافى مع الجهود التي بذلتها وتبذلها مصر منذ بدء العدوان على غزة".


واعتبرت مصر أن "التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومحطات كهرباء ومياه الشرب، فضلاً عن استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين".


وأكدت مصر "رفضها التام لأية تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الأردن أو السعودية، وتعرب عن تضامنها مع أبناء غزة البواسل الذين يتمسكون بأرضهم رغم كل ما يتعرضون له من أهوال للدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة، كما تؤكد على التمسك بالثوابت المصرية والعربية الراسخة والمرتكزة على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته"، بحسب بيان وزارة الخارجية.


في وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عقد قمة عربية طارئة في القاهرة في 27 شباط 2025، بعد خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنقل سكان غزة إلى مصر والأردن، والتي قوبلت برفض عربي ودولي، بينما حظيت بترحيب من اليمين الإسرائيلي ونتنياهو، الذي وصف الخطة بـ"الثورية".

 
gnews

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