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مصر تستهجن "ادعاءات" نتنياهو في وسائل الإعلام الأميركية

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 10-02-2025 01:39 ص
الوكيل الإخباري-   انتقدت وزارة الخارجية المصرية تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال خلالها؛ إن غزة تحولت إلى "سجن كبير"، وأن مصر تمنع الفلسطينيين من مغادرة القطاع، خلال مقابلته مع قناة فوكس نيوزاضافة اعلان


في بيان لوزارة الخارجية، مساء امس الأحد، عبّرت مصر عن "استهجانها للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي لإحدى القنوات الإعلامية الأميركية، التي تتضمن ادعاءات وتضليل متعمد ومرفوض يتنافى مع الجهود التي بذلتها وتبذلها مصر منذ بدء العدوان على غزة".

واعتبرت مصر أن "التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومحطات كهرباء ومياه الشرب، فضلا عن استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين".

وأكدت مصر "رفضها التام لأية تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الأردن أو السعودية، وتعرب عن تضامنها مع أبناء غزة البواسل الذين يتمسكون بأرضهم رغم كل ما يتعرضون له من أهوال للدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروع، كما تؤكد على التمسك بالثوابت المصرية والعربية الراسخة والمرتكزة على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته"، بحسب بيان وزارة الخارجية.
 
gnews

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