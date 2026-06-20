مصر.. تسجيل هزة أرضية بقوة 5.12 درجة شمال مرسى مطروح

الوكيل الإخباري- سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر اليوم السبت هزة أرضية بقوة 5.12 درجة على بعد 466 كم شمال غرب مرسى مطروح.



وبحسب بيانات المعهد، فقد وقعت الهزة في تمام الساعة الـ 12 وسبع و27 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، وبلغت قوتها 5.12 درجة على مقياس ريختر، على خط عرض 34.71 شمالا، وخط طول 24.25 شرقا، وعلى عمق 44.80 كيلومترا.

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وأوضح المعهد في بيان له أن الهزة لم يُبلّغ عن الشعور بها داخل الأراضي المصرية، ولم تسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.