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مصر.. تسجيل هزة أرضية بقوة 5.12 درجة شمال مرسى مطروح

ت
أرشيفية
 
السبت، 20-06-2026 04:50 م

الوكيل الإخباري-  سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر اليوم السبت هزة أرضية بقوة 5.12 درجة على بعد 466 كم شمال غرب مرسى مطروح.

وبحسب بيانات المعهد، فقد وقعت الهزة في تمام الساعة الـ 12 وسبع و27 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، وبلغت قوتها 5.12 درجة على مقياس ريختر، على خط عرض 34.71 شمالا، وخط طول 24.25 شرقا، وعلى عمق 44.80 كيلومترا.

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وأوضح المعهد في بيان له أن الهزة لم يُبلّغ عن الشعور بها داخل الأراضي المصرية، ولم تسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.


يجدر بالذكر أن مصر تقع قرب مناطق نشطة تكتونيا، لا سيما القوس الهيليني وقبرص، وهي المناطق المسؤولة عن معظم الزلازل التي يشعر بها سكان المحافظات الساحلية والقاهرة.

 
 


gnews

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