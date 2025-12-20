مصر تسقط الجنسية عن بلوغر شهير التحق بالجيش الأمريكي

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2025 بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص، وكان من بينهم البلوغر علي حسن.
ونص القرار رقم 79 لسنة 2025، على إسقاط الجنسية المصرية عن علي حسن عبد العزيز عبد المعطي مرعي، من مواليد الغربية بتاريخ 3 نوفمبر 1991 وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.
ونشر البلوغر المصري علي حسن، مقطع فيديو على حسابه بموقع فيسبوك، يؤكد صحة القرار الصادر بحقه وأنه المعني به، وقال إنه فوجئ في بداية الأمر واعتقد أنه مجرد شائعات، قبل أن يتفاجأ بصدور قرار رسمي.
والبلوغر المعروف ينشط في صناعة المحتوى الخاص بالسفر والهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن عمله في مجال البرمجة.
وينص قانون الجنسية المصرية على أحقية مجلس الوزراء في سحب الجنسية المصرية ممن يتمتع بها في عدة أحوال منها: إذا تجنس بجنسية أجنبية دون إذن، وإذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص مسبق من وزير الدفاع.
